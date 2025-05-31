Real Madrid'den, Lewis-Skelly takibi

Şampiyonluktan uzak bir sene geçiren İspanyol devi Real Madrid, gelecek sezon kadro çalışması için vites yükseltti.



Londra ekibi Arsenal'da forma giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Miles Lewis-Skelly, Real Madrid'in dikkatini çekti.





İngiliz basını The Guardian'ın haberine göre, Madrid kulübü, genç oyuncunun Arsenal ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.





18 yaşındaki İngiltere milli oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.



Genç İngiliz, bu sezon 42 maçta forma giyerken 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



