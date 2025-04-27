Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı!

Real Madrid, La Liga'nın bitmesinin ardından Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı!
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27 Nisan 2025 19:50
İspanya Kral Kupası Finali'nde Barcelona'ya 3-2 mağlup eden Real Madrid için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından COPE'ta yer alan habere göre, Real Madrid, bu sezon geleceği sürekli tartışılan Ancelotti için Barcelona maçının ardından kararını verdi.

Real Madrid'in, La Liga'da sezonun bitmesinin ardından İtalyan teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Ancelotti, cumartesi günü İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile oynanan ve 3-2 kaybedilen finalin ardından yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili, "Devam edebilirim veya bırakabilirim. Bu konu bugün değil, önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek." demişti.

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ancelotti'nin adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyor.

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