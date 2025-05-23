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Real Betis'ten kuşlu logo totemi

Premier Lig ve Avrupa kupalarında kuş sembollü takımların zaferinden sonra Real Betis, Chelsea ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi final karşılaşması öncesinde logosuna kuş figürü ekledi.

calendar 23 Mayıs 2025 11:23
Haber: Sözcü, Fotoğraf: realbetisbalompie.es
Real Betis'ten kuşlu logo totemi
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UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol takımı Real Betis, esprili bir gönderme yaptı.

Bu sezon İngiltere'de Premier Lig (Liverpool), FA Cup (Crystal Palace) ve Caraboa Cup'u (Newcastle United) sembolleri kuş olan ekiplerin kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'ni de sembolu kuş türünde olan bir başka ekip Tottenham kazanınca Real Betis, 62 yıldır aynı formatta kullandığı logosunda değişime gitti.

KUŞLU LOGO

Bu sezon simgesi kuş olan takımlar turnuvaları kazanınca Real Betis Konferans Ligi finalinde logosunda değişime gitti. Real Betis yaptığı açıklamada: "Konferans Ligi finali için kullanacağımız logoyu takdim ediyoruz." diyerek logosunu değiştirdi.

Yapılan esprili paylaşımın ardından sosyal medyada finaldeki rakipleri Chelsea'nin taraftarları da 'aslan' sembolünü değiştirerek kuş içerikli logolarla paylaşıma yanıt verdi.

 


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