RB Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında RB Leipzig deplasmanda Young Boys'u mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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RB Leipzig deplasmanda rahat kazandı
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19 Eylül 2023 21:40
Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Muhammed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.

RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'i ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.

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