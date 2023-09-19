RB Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Muhammed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.
RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'i ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.
RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Muhammed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.
RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'i ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.