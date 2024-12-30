Razvan Lucescu'ya 4 ay men cezası

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve yardımcıları, Yunanistan Kupası'nda AEK ile deplasmanda oynadıkları maç sonrası otopark alanında çıkan kavga nedeniyle 4'er ay men cezası aldı.AEK'e 1-0 kaybeden PAOK tarafına maç sırasında tezahüratlarla tacizde bulundu. İki ezeli rakip arasındaki olay maç sonrasında da devam etti. Soyunma odası koridorlarındaki atışmalar, otopark alanına taşındı. Takım otobüsüne gidiş sırasında Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK takımı taraftarlarıyla kavga etti.Uzun süren incelemeler ve polis ile güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca, 5 isme 15 biner euro para cezası verildi.Ayrıca, PAOK Kulübü'ne de olaylar nedeniyle 40 bin euro para cezası kesildi.