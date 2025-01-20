Rayan Cherki, devleri peşine taktı!

Lyon'un Fransız futbolcusu Rayan Cherki, dünya devlerini peşine taktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rayan Cherki, devleri peşine taktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 14:38

Lyon'un 21 yaşındaki genç yeteneği Rayan Cherki, dünya devlerini peşine taktı.

Gazeteci Patrick Berger'in haberine göre Cherki, 22 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabilir. Yıldız futbolcuya, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta forma giyen Cherki, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery