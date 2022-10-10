Rashica'dan Galatasaray'a büyük fedakarlık!

G.Saray'n Norwich City Kulübü'nden 1 yıllığına bedelsiz kiraladığı Milot Rashica'nın transferinde önemli bir fedakarlık ve çözüm adımına imza attığı ortaya çıktı.Transferin son gününde gerçekleşen operasyonda Kosovalı futbolcunun sarı kırmızılılara gelebilmek için 1 milyon Euro indirimle fedakarlık yaptığı ifade edildi.Norwich City'ye geçen yıl 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret alan Rashica görüşmelerin tıkanma noktasında devreye girip Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifini kabul etti.Antrenman performansları ile de Okan Buruk'un beğendiği isim kanatlarda alternatif isimler arasında 1. sıraya çıktı. Sol beki yerlileştirecek olan Buruk'un kanatlarda Yusuf Demir'den önce Rashica'ya 11'de şans vermeyi planladığı öğrenildi. Aynı zamanda Galatasaray, Norwich, Premier Lig'e çıkamazsa 26 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına daha kiralayacak.