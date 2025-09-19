18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!

Barcelona, Newcastle United ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını İngiliz yıldızı Marcus Rashford ile mağlup etti.

calendar 19 Eylül 2025 00:01
Haber: Sporx.com
Rashford, Newcastle'ı tek başına bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Newcastle United ile Barcelona karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 67. dakikada İngiliz futbolcu Marcus Rashford kaydetti.

Newcastle United'n golü 90. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.

Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçı kazanan BArcelona, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Newcastle United, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Barcelona, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.