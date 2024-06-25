Raptors'dan Scottie Barnes'a 270 milyon dolar!

Toronto Raptors'ın, genç oyuncusu Scottie Barnes ile kontratını 270 milyon dolar değerinde maksimum sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors'dan Scottie Barnes'a 270 milyon dolar!
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25 Haziran 2024 11:48
Toronto Raptors'ın, genç oyuncusu Scottie Barnes ile kontratını 270 milyon dolar değerinde maksimum sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Barnes'ın Raptors'la çaylak kontratını beş yıllık bir maksimum sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştığını duyurdu. Potansiyel olarak 270 milyon dolara varan bu anlaşmanın, Barnes'ı Raptors tarihinde en çok maaş alan oyuncu yapacağı belirtildi.

Wojnarowski, Barnes'ın uzatmayı 6 Temmuz'da imzalamayı planladığını sözlerine eklerken, Barnes'ın menajeri Bill Duffy'nin anlaşmayı sonuçlandırmak için Toronto yöneticileri Masai Ujiri ve Bobby Webster ile görüştüğü bildirildi.

22 yaşındaki Barnes, geçtiğimiz sezon maç başına 19,9 sayı, 8,2 ribaund ve 6,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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