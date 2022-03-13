Rangnick: 'Rashford isterse yazın gidebilir'

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, düzenli forma şansı bulamayan Marcus Rashford'un eğer isterse takımdan ayrılabileceğini söyledi.



Rangnick yaptığı açıklamada oyuncusuyla arasında bir problem olmadığını belirterek, "Rashford çok istiyorsa yazın takımdan ayrılabilir. Önceki günlerde onunla çok konuştuk, bana ayrılmak istediğini söylemedi, isteseydi söylerdi. Benim amacım kulüpteki herkese üst düzey performans sergilemesi için yardımcı olmak." açıklamasını yaptı.



Kariyerinde uyguladığı en önemli şeylerden birinin basının yazdıklarına kulak asmamak olduğunu belirten Alman menajer, "25 yıllık futbol adamlığımda medyada olup bitenlere kulak asmamayı öğrendim. Rashford'un yeteri kadar süre almadığı fikrine katılmıyorum. Ben geldiğimden beri 13-14 maç kadar oynadı. Ben her şeyin iyi olumlu sürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.



Ralf Rangnick Premier Lig'de Manchester United'ın başında çıktığı 19 maçta 9 galibiyet 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.





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