Randle en az 2-3 hafta yok, All-Star maçını kaçıracak

New York Knicks, yıldız oyuncusu Julius Randle'ın sağ omzunun çıkması nedeniyle 2-3 hafta kadro dışı kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Randle en az 2-3 hafta yok, All-Star maçını kaçıracak
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02 Şubat 2024 12:11
New York Knicks, yıldız oyuncusu Julius Randle'ın sağ omzunun çıkması nedeniyle 2-3 hafta kadro dışı kalacağını duyurdu.

Knicks'in All-Star oyuncusu, ilk olarak 27 Ocak'ta Miami Heat'e karşı alınan 125-109'luk galibiyette sakatlanmıştı.

Mevzubahis karşılaşmanın bitimine 4:27 kala bir pozisyonda potaya doğru giderken Randle, sakatlığı hücum faul alma denemesiyle kendisine perde yapan Heat çaylağı Jaime Jaquez Jr.'a çarparak geçirmişti.

18 Şubat'ta Indianapolis'te düzenlenecek olan All-Star Maçında forma giyemeyecek olan Randle, bu sezon maç başına 24 sayı, 9.2 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakaladı.

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