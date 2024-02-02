New York Knicks, yıldız oyuncusu Julius Randle'ın sağ omzunun çıkması nedeniyle 2-3 hafta kadro dışı kalacağını duyurdu.



Knicks'in All-Star oyuncusu, ilk olarak 27 Ocak'ta Miami Heat'e karşı alınan 125-109'luk galibiyette sakatlanmıştı.



Mevzubahis karşılaşmanın bitimine 4:27 kala bir pozisyonda potaya doğru giderken Randle, sakatlığı hücum faul alma denemesiyle kendisine perde yapan Heat çaylağı Jaime Jaquez Jr.'a çarparak geçirmişti.



18 Şubat'ta Indianapolis'te düzenlenecek olan All-Star Maçında forma giyemeyecek olan Randle, bu sezon maç başına 24 sayı, 9.2 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakaladı.



