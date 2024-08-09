Rams Park yine 'full' çekecek

Süper Lig'de 2024/25 sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.
Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı şok bir mağlubiyet alan Okan Buruk'lu Cimbom, taraftarına karşı telafi peşinde olacak.
Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan Sarı-Kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Maç öncesi tüm biletler satılmış durumda.
Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı şok bir mağlubiyet alan Okan Buruk'lu Cimbom, taraftarına karşı telafi peşinde olacak.
Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan Sarı-Kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Maç öncesi tüm biletler satılmış durumda.
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