Ramos: "En iyisi Messi!"

PSG'nin savunma oyuncusu Sergio Ramos, futbolun gördüğü en büyük futbolcunun takım arkadaşı Lionel Messi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ramos: 'En iyisi Messi!'
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05 Şubat 2023 16:06
Paris Saint-Germain'in deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, takım arkadaşı Lionel Messi için övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol futbolcu, "Messi'ye karşı oynarken birkaç yıl acı çekmiştim ama şimdi onunla oynarken keyif alıyorum" diye konuştu.

Ramos, ayrıca, "Messi, futbolcun gördüğü en iyi oyuncu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve Barcelona'da uzun yıllar rakip olarak oynayan ikili, daha sonra 2021 yazında birlikte PSG'ye imza atmıştı.

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