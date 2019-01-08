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Rajko Rotman'ın yeni adresi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı.

Rajko Rotman'ın yeni adresi belli oldu!
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08 Ocak 2019 22:44
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Rajko Rotman'ı kadrosuna kattı. 

Beın Sports'ta yer alan habere göre Manisa ekibi, Slovenyalı oyuncu ile  2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Trecübeli oyuncu, kariyeri boyunca NK Aluminij, Rudar Velenje, Başakşehir, Kayserispor ve Göztepe'de forma giymişti.

Rajko Rotman, bu sezon Kayserispor iel çıktığı 11 müsabakada gol veya asist yapma başarısı gösteremezken, 890 dakika sahada kalmıştı.

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