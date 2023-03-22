Ragbi Federasyonu başkanlığına Murat Kapki getirildi

Türkiye Ragbi Federasyonu yaptığı açıklamada federasyon başkanlığına Murat Kapki'nin getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ragbi Federasyonu başkanlığına Murat Kapki getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2023 13:44
Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına yönetim kurulu üyesi Murat Kapki seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Mevcut federasyon başkanımız Murat Pazan'ın, genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından toplanan yönetim kurulunun yaptığı oylama sonucunda başkan vekili Murat Kapki, Türkiye Ragbi Federasyonunun yeni başkanı olarak seçildi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kapki, "Murat Pazan, 2017'den günümüze özellikle federasyon branşlarımızda yurt içi ve dışında yaptığı çok önemli çalışmalarla adeta altın çağını yaşatmıştır. Bayrak yarışını aldığımız bu süreçte üzerine koyarak ilerlemek ve branşlarımızı uluslararası alanda hak ettiği gerçek noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Pazan da Kapki'ye başarı diledi ve federasyonun 2001 yılından bu yana beklediği Dünya Ragbi Federasyonu tam üyeliğine seçildiği bilgisini verdi.

Açıklamada, federasyonun 60 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul yapacağı da kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery