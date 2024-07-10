Rafa Marin, resmen Napoli'de!

Napoli, Real Madrid forması giyen Rafa Marin'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafa Marin, resmen Napoli'de!
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10 Temmuz 2024 19:58
İtalya Serie A ekibi Napoli, kadrosunu Real Madrid'in genç stoperiyle güçlendirdi.

Napoli, Real Madrid forması giyen Rafa Marin'i 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, 22 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Öte yandan yapılan sözleşmede Real Madrid'in oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında geri satın alma hakkı bulunuyor. 

SEZON PERFORMANSI

Kiralık oynadığı Alaves'te geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma giyen Rafa Marin, tümü ilk 11'de olmak üzere 35 maçta mücadele etti.

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