Radamel Falcao: 'Yorgun değilim hocam'

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için ülkesi Kolombiya'ya giden ve bir buçuk gününü yollarda geçen Radamel Falcao, Alanyaspor maçında oynamak istediğini söyledi.



Forvette Mbaye Diagne planı yapan Fatih Terim'in Falcao'nun sahada olma isteği üzerine son dakika değişikliği yaşanmazsa oyuncuyu ilk 11'de oynatacağı ifade edildi. Beklentileri karşılamak isteyen Kolombiyalı yıldız, Alanyaspor maçında takımın en etkili gol ayağı olmak istiyor.



FALCAO ÇABALIYOR



Süper Lig'de ilk iki maçta 3 gol kaydeden ancak son iki maçında gol atamayan 34 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor karşısında kendini yeniden bulmayı hedefliyor.



Fatih Terim geçitğimiz günm yayıncı kuruluia verdiği röportajda, "Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Çaba harcıyor, düzenli bir form grafiği ile beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



