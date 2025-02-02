Rachid Ghezzal'dan paylaşımlar!

Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından paylaşımlar yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.
Ghezzal, ikinci paylaşımında ise "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm." yazdı.
İşte Ghezzal'ın paylaşımları:
Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.
Ghezzal, ikinci paylaşımında ise "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm." yazdı.
İşte Ghezzal'ın paylaşımları: