Rachid Ghezzal'dan paylaşımlar!

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesinin ardından hakem Burak Pakkan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Rachid Ghezzal'dan paylaşımlar!
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02 Şubat 2025 21:26
Son güncelleme 02 Şubat 2025 21:29
Çaykur Rizesporlu Rachid Ghezzal, Fenerbahçe maçının ardından paylaşımlar yaptı.

Maçın 78. dakikasında oyundan çıkarken önce ağır davrandığı, ardından hakeme itirazı için iki sarı kartla kırmızı kart gören Rachid Ghezzal, maç sonu yaptığı ilk paylaşımda "Sirk devam ediyor." yazdı.

Ghezzal, ikinci paylaşımında ise "Hakeme 'f..k off' dediğim için kırmızı kart gördüm." yazdı.

İşte Ghezzal'ın paylaşımları:






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