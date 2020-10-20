Quaresma'nın oğlu, Porto altyapısına imza attı!

Futbol hayatını Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında sürdüren Ricardo Quaresma, oğlunu da futbola hazırlıyor.37 yaşındaki futbolcunun oğlu Ricky, Porto altyapısına imza attı ve futbol eğitimi almaya başladı.Bu imzayı instagram hesabından duyuran Quaresma, "Tebrikler evlat. Şimdi kulübün ve sen, Tanrı'nın verdiği yeteneğin tadını çıkartın." ifadelerini kullandı.Ricardo Quaresma, ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa takımlarında da forma giymişti.