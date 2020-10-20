Quaresma'nın oğlu, Porto altyapısına imza attı!

Bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa'da da top koşturan Quaresma'nın oğlu Ricky, Porto altyapısına imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Quaresma'nın oğlu, Porto altyapısına imza attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2020 19:22
Futbol hayatını Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında sürdüren Ricardo Quaresma, oğlunu da futbola hazırlıyor.

37 yaşındaki futbolcunun oğlu Ricky, Porto altyapısına imza attı ve futbol eğitimi almaya başladı.



Bu imzayı instagram hesabından duyuran Quaresma, "Tebrikler evlat. Şimdi kulübün ve sen, Tanrı'nın verdiği yeteneğin tadını çıkartın." ifadelerini kullandı.



Ricardo Quaresma, ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Kasımpaşa takımlarında da forma giymişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için