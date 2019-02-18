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Quaresma'nın Fenerbahçe gerçeği

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Fenerbahçe karşısında attığı gollerle hatırlanıyor

Quaresma'nın Fenerbahçe gerçeği
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18 Şubat 2019 14:06
Derbide 11'de olması beklenen Ricardo Quaresma'nın ligdeki Fenerbahçe maçlarında skorer kimliği ön plana çıkıyor

Portekizli yıldız, Fener'e karşı çıktığı 9 lig karşılaşmasında 2 gol atıp, 2 asist yaptı.

Q7, geçen sezon Vodafone Park'taki 3-1 biten derbide 2 golle gecenin kahramanı olmuştu.

DERBİ PAZARTESİ OLACAK
Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli olurken, Fenerbahçe derbisinin günü de açıklandı. 23. haftada Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. 24. haftada da Kayserispor ile karşılaşacak olan Kartal, 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacak..

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