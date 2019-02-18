DERBİ PAZARTESİ OLACAK



Derbide 11'de olması beklenen Ricardo Quaresma'nın ligdeki Fenerbahçe maçlarında skorer kimliği ön plana çıkıyorPortekizli yıldız, Fener'e karşı çıktığı 9 lig karşılaşmasında 2 gol atıp, 2 asist yaptı.Q7, geçen sezon Vodafone Park'taki 3-1 biten derbide 2 golle gecenin kahramanı olmuştu.Süper Lig'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı belli olurken, Fenerbahçe derbisinin günü de açıklandı. 23. haftada Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. 24. haftada da Kayserispor ile karşılaşacak olan Kartal, 2 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacak..