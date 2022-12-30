PTT'de Burhan Canbolat dönemi!

PTT Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Burhan Canbolat getirildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, voleybol takımı başantrenörlüğü için Burhan Canbolat ile anlaşmıştır. PTT ailesi ile birlikte başarılı sezonlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
PTT, Canbolat'tan önceki başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 takımlı oynanan sezonun ilk yarısını 4 galibiyetle 11. sırada tamamlamıştı. Başkent ekibi, ilk yarının son haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yenmişti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, voleybol takımı başantrenörlüğü için Burhan Canbolat ile anlaşmıştır. PTT ailesi ile birlikte başarılı sezonlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
PTT, Canbolat'tan önceki başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 takımlı oynanan sezonun ilk yarısını 4 galibiyetle 11. sırada tamamlamıştı. Başkent ekibi, ilk yarının son haftasında Kuzeyboru'yu 3-1 yenmişti.
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