Fransa Ligue 1 15. hafta mücadelesinde Paris Saint Germain, deplasmanda Saint Etienne ile karşı karşıya geldi.



Stade Geoffroy-Guichard'da oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 3-1 kazandı.



Paris Saint Germain'in gollerini 45+2ve 90+1. dakikalarda Marquinhos , 79. dakikada Di Maria kaydetti. Saint Etienne'nin golü 23. dakikada Denis Bouanga'dan geldi.



Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Lionel Messi 3 golün de asistini yapan isim oldu.



Saint Etienne'de Timothee Kolodziejczak 45. dakikada kırmızı kart gördü.



Paris ekibinde Neymar 88. dakikada ciddi bir şekilde sakatlanarak oyundan ayrıldı ve yerini Ebimbe'ye bıraktı.



PSG'de sakatlığını atlatan Sergio Ramos karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Paris Saint Germain bu skorla puanını 40 yükseltirken, Saint Etienne 12 puanda kaldı.



PSG 15. haftada evinde Nice'i konuk edecek. Saint Etienne ise deplasmanda Brest ile karşılaşacak.





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