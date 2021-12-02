PSG'nin 4 maçlık galibiyet serisi bozuldu

PSG, sahasında Nice ile 0-0 berabere kaldı ve 4 maçlik galibiyet serisinin ardından puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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PSG'nin 4 maçlık galibiyet serisi bozuldu
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02 Aralık 2021 02:06
Ligue 16. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), Nice ile golsüz berabere kalırken, Olimpik Marsilya, Nantes'i 1-0 ve Lille, Rennes'i 2-1 mağlup etti.

Ligin 16. haftasında, PSG'nin, sahasında Nice ile oynadığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla 41 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Nice ise 27 puanla 4. sıraya geriledi.

Sol ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.


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