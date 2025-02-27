PSG, gol yağmuru ile yarı finalde!

Fransa Kupası çeyrek final maçında PSG, deplasmanda Saint Brieuc'u 7-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG, gol yağmuru ile yarı finalde!
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27 Şubat 2025 01:22
Fransa Kupası çeyrek final maçında PSG, deplasmanda Saint Brieuc ile karşılaştı. 

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 7-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Joao Neves, 36, 49 (P) ile 59. dakikalarda Gonçalo Ramos, 55. dakikada Desire Doue, 66. dakikada Senny Mayulu ve 85. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte PSG, adını yarı finale yazdırdı. Saint Brieuc ise turnuvaya veda etti.

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