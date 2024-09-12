PSG'den Osimhen açıklaması!

Paris Saint Germain'in futbol danışmanı olan Luis Campos, Victor Osimhen için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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PSG'den Osimhen açıklaması!
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12 Eylül 2024 19:28
Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'den transefr ettiği Victor Osimhen için Paris Saint Germain'den açıklama geldi.

Fransa'nın önde gelen kulübü Paris Saint Germain'in futbol danışmanı olan Luis Campos, 25 yaşındaki Nijeryalı hakkında konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, Victor Osimhen ile ilgili gelen soru üzerine "Victor Osimhen için transfer girişiminde bulunmadık." cevabını verdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli ve İngiliz temsilcisi Chelsea'nin gündeminde olan Victor Osimhen, kiralık olarak Galatasaray'a imza attı.



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