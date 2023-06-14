PSG'den Arda Güler hamlesi!

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin transfer gündeminde kalmaya devam ediyor.
Fransız basınına göre Arda'ya talip olan kulüplerden biri de Paris Saint Germain. Fransız www.foot01.com sitesi, haberi sayfalarına taşırken şu değerlendirmede bulundu: "Ofansif orta saha arayışında olan PSG, Türk Arda Güler'le ilgilenmeye devam ediyor. Fenerbahçeli genç yetenek bu kıştan itibaren Parisliler'in dikkatini çekti. Başkan Nasser Al-Khelaifi bu nedenle konuyu gündeme getirmek için Türkiye ziyaretini bir fırsat olarak değerlendirdi.
OCAK AYINDAN BERİ TAKİPTE
Hafta sonu İstanbul'da bulunan ve Manchester City-İnter maçını izleyen Khelaifi, burada Avrupa Kulüpler Birliği başkanı olarak bulunsa da kendi kulübünün çıkarlarını unutmadı. Paris kulübünün patronu, Arda Güler'in alınması için yerinde çalıştı. Oyuncunun durumunu sordu. Arda Güler, PSG'nin sağ tarafını canlandırma yeteneğine sahip, solak bir hücum oyuncusu. Geçtiğimiz ocak ayında da genç yıldızın ismi PSG ile anılmıştı. Görünen o ki Parisliler, Türk oyuncunun performansını takip ve takdir etmeyi sürdürüyorlar.
ÖNCELİK BERNARDO SILVA'DA
Ancak şu anda somut bir şey yok. Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe başkanının nabzını yoklamakla yetindi. Kaynaklar, Fransız şampiyonunun Arda Güler'le ilgilenen tek kulüp olmadığını açıklıyor. PSG'yi bu konuda şiddetli bir rekabet bekliyor. Yine de Fransız ekibinin yönetimi sağ taraf için Bernardo Silva'yı birinci öncelik olarak görüyor. Manchester City oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra PSG'ye katılıp katılmama durumunu değerlendirecek. Elbette onun bedeli Arda Güler'in bedelinden çok daha yüksek olacaktır."
Fransız basınına göre Arda'ya talip olan kulüplerden biri de Paris Saint Germain. Fransız www.foot01.com sitesi, haberi sayfalarına taşırken şu değerlendirmede bulundu: "Ofansif orta saha arayışında olan PSG, Türk Arda Güler'le ilgilenmeye devam ediyor. Fenerbahçeli genç yetenek bu kıştan itibaren Parisliler'in dikkatini çekti. Başkan Nasser Al-Khelaifi bu nedenle konuyu gündeme getirmek için Türkiye ziyaretini bir fırsat olarak değerlendirdi.
OCAK AYINDAN BERİ TAKİPTE
Hafta sonu İstanbul'da bulunan ve Manchester City-İnter maçını izleyen Khelaifi, burada Avrupa Kulüpler Birliği başkanı olarak bulunsa da kendi kulübünün çıkarlarını unutmadı. Paris kulübünün patronu, Arda Güler'in alınması için yerinde çalıştı. Oyuncunun durumunu sordu. Arda Güler, PSG'nin sağ tarafını canlandırma yeteneğine sahip, solak bir hücum oyuncusu. Geçtiğimiz ocak ayında da genç yıldızın ismi PSG ile anılmıştı. Görünen o ki Parisliler, Türk oyuncunun performansını takip ve takdir etmeyi sürdürüyorlar.
ÖNCELİK BERNARDO SILVA'DA
Ancak şu anda somut bir şey yok. Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe başkanının nabzını yoklamakla yetindi. Kaynaklar, Fransız şampiyonunun Arda Güler'le ilgilenen tek kulüp olmadığını açıklıyor. PSG'yi bu konuda şiddetli bir rekabet bekliyor. Yine de Fransız ekibinin yönetimi sağ taraf için Bernardo Silva'yı birinci öncelik olarak görüyor. Manchester City oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra PSG'ye katılıp katılmama durumunu değerlendirecek. Elbette onun bedeli Arda Güler'in bedelinden çok daha yüksek olacaktır."
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