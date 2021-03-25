Premier Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon 14 Ağustos'ta başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi
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25 Mart 2021 18:28
İngiltere Premier Lig'de 2021-22 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonu fikstüründe yaşanan ertelemeden ötürü, bu sezon 12 Eylül 2020'de başlayan Premier Lig, normal akışına dönüyor.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek sezon, daha önce olduğu gibi ağustos ayının ikinci haftasında start alacak.

2021-22 sezonu, 22 Mayıs 2022'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.



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