Potada ya tamam ya devam: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, 12 Haziran Çarşamba günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Potada ya tamam ya devam: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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12 Haziran 2024 00:00
Son güncelleme 12 Haziran 2024 00:39
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Seride 2-1 üstün durumdaki sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanması durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.

Anadolu Efes'te hedef seriyi 5'inci maça taşımak

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından dün deplasmanda Larkin'in son saniye basketiyle 82-81 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmada galip gelerek final serisini 5'inci maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes kazanırsa serinin 5'inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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