Potada kadınlar derbisi oynanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 4 Şubat Cuma günü Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Potada kadınlar derbisi oynanacak
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03 Şubat 2022 16:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 4 Şubat Cuma günü Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Metro Enerji'de oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde 2 maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, 14 maçın 13'ünü kazanırken haftaya 4. sırada girdi. Puan cetvelinin 8. sırasında bulunan Beşiktaş HDI Sigorta ise 16 karşılaşmanın 6'sında galibiyet sevinci yaşarken, 10 müsabakayı kaybetti.

Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 78-52 kazanmıştı.oynanacak

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