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Portekiz Ligi'nde şike depremi! Portekiz Ligi'nde 6 Şubat 2017 tarihinde oynanan Rio Ave - Feirense maçına Asya bahis şirketleri tarafından müdahele edildiği ve Rio Ave futbolcularının maça bahis yaptığı kaydedildi.Maçı 2-1 kaybeden Rio Ave'den 4 futbolcunun, şike yaptıkları gerekçesiyle soruşturma altına girdiği belirtildi. Öte yandan Portekiz basınının iddiasına göre 6 Şubat tarihinde oynanan lig maçı içinyapıldığı ortaya çıktı.Portekiz'deki bahis firmalarının maçı 'olağan dışı bahis oynanması' nedeniyle iptal ettiği belirtilirkenpolisin, bir şike soruşturmasına karıştığı açıklandı.Rio Ave kulübünden yapılan açıklamada soruşturmanın şaşırtıcı olduğu ve kulübün adının bu tarz illegal olaylarla anılmasını öfkeyle karşıladıkları belirtildi.