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Portekiz'de derbi sonrası Pepe korkusu!

Galatasaray ile yapılan derbide sakatlanan Pepe, sezonu kapatarak hem Beşiktaş cephesinde hem de Portekiz Milli Takımı'nda endişe yarattı.

Kaynak: Milliyet
Portekiz'de derbi sonrası Pepe korkusu!
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02 Mayıs 2018 04:36
Galatasaray ile yapılan derbide sakatlanan Pepe, sezonu kapatarak hem Beşiktaş cephesinde hem de Portekiz Milli Takımı'nda endişe yarattı.

2018 Dünya Kupası'na 1.5 ay gibi bir süre kalması nedeniyle Portekiz'de Pepe korkusu başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos'un ana planında yer alan tecrübeli stoper, son durumuyla kafaları karıştırdı.

Beşiktaş'ta bitime 3 hafta kala forma giyemeyecek olması nedeniyle Portekiz'in sağlık heyetinin de başarılı futbolcunun durumu yakından takip edeceği ifade edildi.



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