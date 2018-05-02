Portekiz'de derbi sonrası Pepe korkusu!

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ile yapılan derbide sakatlanan, sezonu kapatarak hem Beşiktaş cephesinde hem de Portekiz Milli Takımı'nda endişe yarattı.2018 Dünya Kupası'na 1.5 ay gibi bir süre kalması nedeniyle Portekiz'de Pepe korkusu başladı.Teknik Direktör Fernando Santos'un ana planında yer alan tecrübeli stoper, son durumuyla kafaları karıştırdı.Beşiktaş'ta bitime 3 hafta kala forma giyemeyecek olması nedeniyle Portekiz'in sağlık heyetinin de başarılı futbolcunun durumu yakından takip edeceği ifade edildi.