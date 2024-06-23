Polonya, Milletler Ligi'nde 3. oldu

FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Polonya, Milletler Ligi'nde 3. oldu
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23 Haziran 2024 17:03
FIVB Kadınlar Milletler Ligi üçüncülük maçında Polonya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.

Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

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