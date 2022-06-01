UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Polonya ile Galler karşı karşıya geldi. Polonya, konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek gruplara 3 puanla başladı.



Karşılaşmada ev sahibi Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Jakub Kaminski ve 85. dakikada Karol Swiderski kaydetti. Galler'in tek golü ise 52. dakikada Jonny Williams'tan geldi.



Bu sonucun ardından Polonya, 4. Grup'ta 3 puana yükseldi. Galler, gruba puansız bir başlangıç yaptı.



4. Grup'ta bir sonraki haftada Polonya, Belçika ile karşılaşacak. Galler ise Hollanda'yı ağırlayacak.





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