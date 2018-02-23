Pochettino: ''Ronaldinho, Maradona ve Dembele!''

Premier Lig'de'ın başarılı teknik direktörü, Belçikalı futbolcuhakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.Dembele'nin mükemmel bir orta saha olduğunu söyleyen Pochettino, ''Dembele, dahi bir oyuncu. BenBu oyuncuların hepsiyle oynama şansına sahiptim. Bana göre Dembele,'' şeklinde konuştu.Mousa Dembele'nin savaşçı bir futbolcu olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, ''Her zaman fit olmak zorunda ve o da her zaman bununla savaşıyor. Örnek bir futbolcu. Gerçekten harika ve bütün övgüleri hak ediyor'' dedi.6 sezondur Tottenham forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde 28 maça çıkarken gol veya asist üretemedi.