PJ Dozier süresiz kadro dışı, sezonu kapatabilir!

Denver Nuggets, sol dizinde çapraz bağ yırtığı teşhisi konulan PJ Dozier'ın süresiz olarak kadro dışı kaldığını duyurdu.



25 yaşındaki oyuncunun 2021-22 sezonunun geri kalanını kaçırmasın beklendiği söylendi.



Sakatlık, Salı günü Portland Trail Blazers ile oynanan maçın ilk çeyreğinde meydana gelmişti. Dozier bir turnike girişimi sonrası yere indikten sonra bir süre yerde kalmış ve takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürülmüştü.



Dozier, Denver'ın rotasyonunda kilit bir rol oynuyordu ve takım halihazırda sakatlıklarla boğuşurken dış alan savunması görevini üstleniyordu. Nuggets şu anda, Jamal Murray (diz), Michael Porter Jr. (sırt) ve Nikola Jokic (el bileği) gibi üç maksimum kontratlı oyuncusundan yoksun durumda.



Sezonda 9-9'luk dereceye sahip olan Denver, üst üste beş maç kaybetmişti. Dozier, bu sezon oynadığı 18 maçta ortalama 18.9 dakika süre almış ve 5.4 sayı ile 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



