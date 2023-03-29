Pirlo'dan Beşiktaş iddialarına yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Pirlo, ligde oynayacakları İstanbulspor karşılaşması için, "Önemli bir maç olacak. Ligde kalmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maçtır kaybetmiyoruz. İyi bir şekilde hazırlanmak ve maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



İtalyan teknik adam, ülkesinin basınında Beşiktaş'ın bir başkan adayı ile görüştüğü yönünde çıkan haberler için, "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek istiyorum. Sadece buna konsantreyim." cevabını verdi.



Pirlo, yeni sözleşme konusunda gelen soru karşısında, "Başkanla bir görüşme yaptık, bu konu da geçti. Dediğim gibi şu an da sadece bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye konsantreyim" diye konuştu.



Andrea Pirlo, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili alınan kararın sorulması üzerine, "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar gündeme getirmek çok doğru olmayabilir. Artık bu konuda karar almak çok kolay değil." cevabını verdi.









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