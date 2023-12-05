Pınar Karşıyaka'nın zirve yürüyüşü

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 8 yıl sonra final oynayıp Avrupa'dan ise erken elenen Pınar Karşıyaka, bu sezon yaptığı müthiş çıkışla çift kulvarda liderlik mücadelesi veriyor.

Sezon başında yarı yarıya yenilediği kadrosuyla lige 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle başlayan Kaf-Kaf, ardından üst üste 5 galibiyet alarak atağa kalktı. Puan tablosunda 10 haftada 9 galibiyet alan lider Anadolu Efes ve 8 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko'nun ardından 7 galibiyetle 3'üncü sıraya yerleşen yeşil-kırmızılılar, Avrupa'da da zirveye çıktı. Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda da 4 maçta 3 galibiyetle lider durumda bulunan Karşıyaka, ligde ve Avrupa'da bu yıl evinde oynadığı 8 karşılaşmayı da kazandı.

Avrupa'da grubunda evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 3'te 3 yapan Kaf-Kaf, ligde de Fenerbahçe, Beşiktaş, Türk Telekom ve Bursaspor gibi güçlü rakiplerini İzmir'den eli boş gönderdi. Takımdaki toplamda 9'uncu sezonunu geçiren başantrenör Ufuk Sarıca idaresinde yine iki kulvarda finallere talip olan Pınar Karşıyaka'da futbol ve voleybol şubelerinin ayrı yönetimlerinin bulunduğu kulüpte tüm mesaisini basketbola harcayan Asbaşkan İlker Ergüllü, Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu ve şube yönetimi de içerde-dışarda tüm maçlarda ve antrenmanlarda kadroyu yalnız bırakmıyor. Basketbolda aile ortamıyla başarı çıtasını yükselten Kaf-Kaf taraftarın yüzünü güldürüyor.

Basketbolda bu yıl yine iddialı olmayı başaran Pınar Karşıyaka ligde ve Avrupa'da üst üste kritik maçlara çıkacak. Ligde bu hafta 9 Aralık Cumartesi günü ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı galibiyet serisini sürdürüp liderliğe bir adım daha yaklaşma hedefiyle ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra art arda 3 önemli deplasmana çıkacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 13 Aralık'ta Almanya'da Ewe Baskets Oldenburg'a gruptaki liderliğini sürdürmek için konuk olacak Karşıyaka, Süper Lig'de 16 Aralık'ta Samsunspor'la deplasmanda oynadıktan sonra 19 Aralık'ta Avrupa'da grubundaki son maçında Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak. Kaf-Kaf bu maçları kazanırsa ligde zirve, Avrupa'da da gruptan lider çıkıp final yoluna devam etme yolunu açacak.