Pierluigi Collina: "Yeter artık, yalvarıyorum"

2002 FIFA Dünya Kupası finalini de yöneten FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, yaşanan hakem saldırılarıyla ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pierluigi Collina: 'Yeter artık, yalvarıyorum'
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22 Aralık 2023 12:35
Son güncelleme 22 Aralık 2023 12:36
2002 FIFA Dünya Kupası finalini de yöneten FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina futbolda hakeme saldırı olaylarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen FIFA Futbol Zirvesi'nin ardından hakemlerle ilgili konuşan Collina, şunları kaydetti:

"Bu olay (Türkiye'de hakeme yönelik saldırı olayı), medya tarafından bildirildi, ancak medyanın dikkatini çekmeyen, amatör liglerde, taban futbolunda hakemleri içeren birçok olay var. Bu hakemlerin çoğu genç, erkek ve kız çocuklarından oluşuyor. Bu hakemlerin çoğu, sözlü, hatta fiziksel saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sözlü ve fiziksel tacize uğruyorlar ve onları istismar edenler de çoğu zaman maç oynayan kız ve erkek çocukların ebeveynleridir. Bu, kabul edilemez. Yeter artık. Bu, futbolu öldürebilecek kanserdir. Bu doğru. Dünyanın dört bir yanındaki futbol liderlerine çok geç olmadan bir şeyler yapmaları için yalvarıyorum. Yeter artık."

Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında 11 Aralık'ta oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler için uluslararası futbol camiasından destek mesajları yayınlanmıştı.

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