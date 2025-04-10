Pierce: "Jokic bu yaz takas isterse şaşırmam"

Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Denver Nuggets'ın Michael Malone'un işine son vermesinin ardından Nikola Jokic'in yaz aylarında takas isteme ihtimali olduğunu öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pierce: 'Jokic bu yaz takas isterse şaşırmam'
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10 Nisan 2025 13:27
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, Denver Nuggets'ın Michael Malone'un işine son vermesinin ardından Nikola Jokic'in yaz aylarında takas isteme ihtimali olduğunu öne sürdü.

SPEAK programında konuşan Pierce, Malone'un gönderilmesinin takım üzerinde büyük bir dikkat dağınıklığı yaratacağını ve bunun oyuncuların odaklanmasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"Bu neslin en büyük oyuncularından birini harcıyorsunuz. Jokic'in en verimli dönemini boşa harcıyorsunuz. Şimdi herkes koçun gönderilmesini konuşacak. Bu da odak kaybı yaratır."

Pierce, durumun böyle devam etmesi halinde Jokic'in geleceğini sorgulayabileceğini belirtti:

"Eğer Joker bu yaz takas isterse şaşırmam."

Nuggets, şu anda Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alıyor ve sezonu 47-32'lik bir dereceyle sürdürüyor.

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