PFDK'dan Murat Sancak'a ceza

PFDK, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'a ceza verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Murat Sancak'a ceza
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17 Şubat 2022 21:47
Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "TFF ve hakemlerin içinde FETÖ'cüler var" diyen Adana Demirspor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

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