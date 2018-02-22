Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu maçları öncesinde PFDK kararları açıklandı. Sporx'in günler öncesinde talimatlar gereği Anderson Talisca'nın cezasının kalkmayacağı haberleri PFDK'nın açıklamasıyla resmiyet kazandı.Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşen Anderson Talisca'nın durumu belli oldu.PFDK, Beşiktaş'ın Anderson Talisca için yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişmenin ardından'nin, 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'in, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdirenveile cezalandırılmasınaAynı müsabakada'nin sporcusu, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin, karar verilmiştir."