Petkovic'te fark var

Trabzonspor, Hırvat forvet için 2 milyon euro'ya yakın bir para önerdi. Dinamo Zagreb ise 4 milyonda diretiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Petkovic'te fark var
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27 Mayıs 2023 10:13
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 10:16
Trabzonspor'un kadroya katmayı düşündüğü isimler arasında yer Bruno Petkovic, kulübü Dinamo Zagreb'in tüm sözleşme uzatma tekliflerine rağmen buna yanaşmadı.

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Hırvatlar, Trabzonspor ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz devinin 1.93 boyundaki futbolcu için 2 milyon euro'ya yakın bir para önerdiği öğrenilirken, bu rakamın şu ana kadar kabul edilmediği de belirtildi. Petkovic için yapılan görüşmelerden istenen sonuç elde edilemezse diğer forvetlere teklif götürülecek.
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