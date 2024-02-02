Pep Guardiola'dan Real Madrid'e gönderme!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili gelen soruya göndermeli bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'dan Real Madrid'e gönderme!
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02 Şubat 2024 17:44
Son güncelleme 02 Şubat 2024 17:48
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland ile ilgili gelen soruya göndermeli bir açıklama yaptı.

Pep, "Erling Haaland'ın Manchester'da mutsuz olduğu söyleniyor, bu doğru mu?" sorusuna olay yaratan bir yanıt verdi.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Onun mutsuz olduğu hissine kapılmıyoruz. Belki İspanyol, özellikle de Madrid medyası bizden daha fazla bilgiye sahiptir." ifadelerini kullandı.

Brentfor maçıyla ilgili Pep, "Erling Haaland'ın Burnley'e karşı oynadığı 25 dakikada tüm oyuncular onu arıyordu, bu da onun bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şu anda takımda herkes formda ve hazır." şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam Ivan Toney ile ilgili ise "Ivan Toney'in geri dönmesine sevindim. Olağanüstü bir oyuncu. Sadece iyi bir forvet değil, aynı zamanda sahte 9 gibi." ifadelerini kullandı.

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