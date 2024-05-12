Pep Guardiola'dan Filistin'e destek mesajı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyada yaşanan savaşlarla ilgili önemli bir mesaj verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'dan Filistin'e destek mesajı!
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12 Mayıs 2024 15:06
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, dünyada yaşanan savaşlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İsrail'in Filistin'e saldırılarına sessiz kalmayan İspanyol teknik adam, "Herkes kendi evini düşünüyor, komşusunu değil. Bakın bugün dünyanın her yerinde neler oluyor? Biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Pep, "Bir gün bu olaylar buraya da gelecek, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu" şeklinde konuştu.

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