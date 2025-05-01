Pelicans koçu Willie Green görevde kalıyor

New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green ile yola devam etme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pelicans koçu Willie Green görevde kalıyor
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01 Mayıs 2025 12:15
New Orleans Pelicans, başantrenör Willie Green ile yola devam etme kararı aldı.

HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre, Pelicans yönetimi bu yaz Green'i görevden almayı düşünse de, alınan yeni kararlarla birlikte koç pozisyonunda devam kararı çıktı. David Griffin'in Green'i görevden alma girişimi, üst yönetim tarafından reddedildi.

Buna karşın kulüp içi yapılanma yeniden şekillendiriliyor. Joe Dumars ve Troy Weaver üst düzey yönetici olarak göreve getirildi. GM Bryson Graham ise görevine devam edecek.

Öte yandan Mike D'Antoni, koçluk danışmanı rolünden ayrılma kararı aldı.

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