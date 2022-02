Pekin Kış Olimpiyatları'na görkemli açılış

Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları, kış sporları ile doğayı koruma ve çevre bilincini birleştiren bir gösteri ile açıldı.



Açılış töreniyle Pekin, hem Yaz Olimpiyat Oyunları'na hem de Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk şehir unvanını aldı.



Kış Olimpiyatları, 2008 Yaz Olimpiyatları için inşa edilen ve tasarımından ötürü "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum'daki törenle resmen başladı.



Açılış töreninde 2008 Pekin Olimpiyatları'nın da açılış törenini tasarlayan Çinli sinemacı Cang Yimou'nun sanat yönetmenliğinde hazırlanan gösteri sahnelendi.



Çin Yeni Yılı ve Bahar Bayramı kutlamasına denk gelen organizasyonun açılışındaki gösteride bahar, yeniden canlanma, doğaya saygı gibi temalara ağırlık verildiği dikkati çekti.



Açılış töreni Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın stadyuma gelişleri ile başladı. Şi ve Bach şeref tribününde yan yana seyircileri selamladı.



Ardından stadyumdaki dev ekranda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres'in video mesajı yayınlandı.



Olimpiyatların insanların birlik olduğunda neleri başarabileceğinin kanıtı olduğunu belirten Genel Sekreter Guterres, tüm ülkelere olimpiyat ateşkesine uyma çağrısında bulundu.



- Bahara geri sayım



Açılış gösterisi, göksel değişimlerin, mevsim dönümlerinin ve doğa çevrimlerinin kristalleştiği bir an olarak kışın, içinde baharın ve yaşamın filizini taşıdığını vurgulayan bir mizansen ile başladı.



Çin'de baharın başlangıcı sayılan yeni yılın dördüncü gününe denk gelen törende, baharın gelişi için geri sayım yapıldı.



Hava fişeklerle vurgulanan ve seyircilerin bağırarak katıldığı geri sayımın tamamlanmasının ardından sahneye ellerinde uzun ışıklı çubuklar taşıyan dansçılar çıktı. Dansçıların ellerindeki yeşil renkle ışıklandırılan çubuklar zemin üzerinde, buzun içinden çıkan yeşil filizleri andıran görüntü oluşturdu.



- Ön saftaki halk



Ardından Çin bayrağı, ülkenin farklı kesimlerinden, farklı mesleklerinden ve farklı etnik gruplarından insanlar tarafından Ulusal Marş eşliğinde elden ele taşındı.



Bayrak töreninde sağlık, asayiş, afet yardımı, salgınla mücadele gibi toplum yaşamı için hayati nitelikteki görevlerde ön safta çalışan insanların emeklerinin değerinin vurgulanması dikkati çekti.



- Ülkeler kar taneleriyle temsil edildi



Bayrak törenin ardından seyirciler olimpiyat halkalarının, sahnedeki eriyen temsili buz küpünün içinden çıktığı coşkulu bir mizansene tanıklık etti. Hemen sonrasında ise olimpiyatlara katılan ülke sporcularının seyircileri selamladığı geçit töreni başladı.



91 ülkeden sporcuların katıldığı Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış seremonisinde, ülkeler kar taneleri maketleri ile temsil edildi. Her kafilenin önünde, ortasında ülkesinin isminin yazılı olduğu kar tanesi maketi taşındı.



Kar tanelerinin, dünyanın her bir yerinden insanların bir araya gelişini sembolize ettiği belirtildi.



- Türkiye kafilesi ikinci sırada sahneye çıktı



Geçit töreninde, tarihte ilk olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı için ilk sırada sahneye çıkan Yunanistan kafilesinin ardından, Çin'in yazı karakterlerindeki fırça darbesi sayısına göre yapılan alfabetik sıralama esasına göre ilk sırada yer alan Türkiye'nin kafilesi çıktı.



Törende Türk bayrağını kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile sürat patencisi Furkan Akar taşıdı.



Türk kafilesi Çinli izleyicilerin tezahürat ve alkışları arasında Ulusal Stadyum'da geçişini yaptı.



- Rus kafilesi alkışlanırken ABD kafilesi sessiz karşılandı



Ülkelerin geçişlerinde, son dönemde Çin ile yakın ilişkiler kuran Rusya ve Pakistan kafilelerinin alkış topladığı fakat Pekin ile ilişkilerinde gerilimler yaşayan, olimpiyatlara diplomatik boykot uygulayan ABD'nin kafilesinin geçişinin sessizlikle karşılanması dikkati çekti.



Geçit töreni en büyük coşkuyla karşılanan kafile ise en son sahneye çıkan ev sahibi Çin'in sporcuları oldu.



Ulusal Stadyum'da sahneye çıkan 176 kişilik Çin ekibinin, ülkenin bugüne dek kış olimpiyatlarına katılan en büyük sporcu kafilesi olduğu belirtildi.



87'si kadın sporculardan oluşan ekipte 176 sporcu bulunduğu, ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet yer aldığı kaydedildi.



Açılış töreninde ülke bayrağını 19 yaşındaki kadın iskelet kızağı sporcusu Cao Dan ile 24 yaşındaki erkek sürat pateni sporcusu Gao Tingyu taşıdı.



Tören dev bir kar tanesinin ortasına konulan Olimpiyat ateşinin yakılmasıyla son erdi.



- Tören, Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde yapıldı



Öte yandan açılış töreni Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun kısıtlama ve koruma tedbirleri altında yapıldı.



Bilet satışının yapılmadığı törene, izleyici grupları davetle geldi. Tribünlerde çok sayıda bölüm boş bırakılırken, izleyiciler koltuklara aralıklı oturtuldu.



Tüm izleyicilerden en az iki doz aşı yaptırmış olmaları ve törenden 48 saat önce alınmış negatif test sonucu bildirmeleri istendi.



Bu arada Uluslar Geçit Töreni'nde yürüyen tüm sporcuların Kovid-19'a karşı korunmak için maske taktığı görüldü.



Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sistemde gerçekleştiriliyor.



- 91 ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele edecek



4-20 Şubat'ta düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 91 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.



Olimpiyatlarda buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar düzenlenecek.



Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.