Paul Onuachu - Southampton anlaşması çıkmaza girdi!

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yeniden kadrosuna katmak için çaba harcadığı 30 yaşındaki futbolcu, Southampton'un istediği yüksek ücrette indirim yapmaması nedeniyle İngiliz ekibinde sezona devam etmek zorunda kalmıştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
JURIC İLE KENDİNE GELDİ
Teknik direktör Russel Martin döneminde süre bulmakta zorlanan Onuachu, Ivan Juric'in göreve gelmesiyle aldığı sürelerin yanı sıra performansını da artırdı.
Nijeryalı golcü son dönemde takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KONTRATI UZATILABİLİRDİ
Southampton yönetimi eski günlerine dönüş sinyali veren Paul Onuachu ile sözleşme uzatmak için geçen hafta görüşmelere başladı.
İngiliz ekibinin sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Onuachu'ya 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Ancak sözleşme görüşmeleri sürerken beklenmedik bir gelime yaşandı.
Southampton, Onuachu ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar askıya aldı. Southampton yönetimi bu kararını bir mesajla Onuachu ve menajerine iletti.
KÜME DÜŞÜLÜRSE YOLLAR AYRILACAK
Bu durumun nedeninin ise Sounthampton'un küme düşmesinin hemen hemen kesin olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Southampton'un küme düşmesi halinde yüksek ücretli bir çok oyuncu ile yollarını ayıracağı bu isimlerden birinin de Onuachu olduğu kaydediliyor. (61saat)
JURIC İLE KENDİNE GELDİ
Teknik direktör Russel Martin döneminde süre bulmakta zorlanan Onuachu, Ivan Juric'in göreve gelmesiyle aldığı sürelerin yanı sıra performansını da artırdı.
Nijeryalı golcü son dönemde takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KONTRATI UZATILABİLİRDİ
Southampton yönetimi eski günlerine dönüş sinyali veren Paul Onuachu ile sözleşme uzatmak için geçen hafta görüşmelere başladı.
İngiliz ekibinin sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Onuachu'ya 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Ancak sözleşme görüşmeleri sürerken beklenmedik bir gelime yaşandı.
Southampton, Onuachu ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar askıya aldı. Southampton yönetimi bu kararını bir mesajla Onuachu ve menajerine iletti.
KÜME DÜŞÜLÜRSE YOLLAR AYRILACAK
Bu durumun nedeninin ise Sounthampton'un küme düşmesinin hemen hemen kesin olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
Southampton'un küme düşmesi halinde yüksek ücretli bir çok oyuncu ile yollarını ayıracağı bu isimlerden birinin de Onuachu olduğu kaydediliyor. (61saat)