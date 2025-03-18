Paul Onuachu - Southampton anlaşması çıkmaza girdi!

Southampton'da Ivan Juric'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte performansını artıran Trabzonspor'un eski futbolcusu Paul Onuachu kulübünün aldığı kararla şok yaşadı.

, Fotoğraf; Imago
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Paul Onuachu - Southampton anlaşması çıkmaza girdi!
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18 Mart 2025 12:18
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi yeniden kadrosuna katmak için çaba harcadığı 30 yaşındaki futbolcu, Southampton'un istediği yüksek ücrette indirim yapmaması nedeniyle İngiliz ekibinde sezona devam etmek zorunda kalmıştı.

JURIC İLE KENDİNE GELDİ

Teknik direktör Russel Martin döneminde süre bulmakta zorlanan Onuachu, Ivan Juric'in göreve gelmesiyle aldığı sürelerin yanı sıra performansını da artırdı.

Nijeryalı golcü son dönemde takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KONTRATI UZATILABİLİRDİ

Southampton yönetimi eski günlerine dönüş sinyali veren Paul Onuachu ile sözleşme uzatmak için geçen hafta görüşmelere başladı.

İngiliz ekibinin sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Onuachu'ya 3 yıllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Ancak sözleşme görüşmeleri sürerken beklenmedik bir gelime yaşandı.

Southampton, Onuachu ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar askıya aldı. Southampton yönetimi bu kararını bir mesajla Onuachu ve menajerine iletti.

KÜME DÜŞÜLÜRSE YOLLAR AYRILACAK

Bu durumun nedeninin ise Sounthampton'un küme düşmesinin hemen hemen kesin olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Southampton'un küme düşmesi halinde yüksek ücretli bir çok oyuncu ile yollarını ayıracağı bu isimlerden birinin de Onuachu olduğu kaydediliyor. (61saat)

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