Paul Onuachu gol yollarında zirvede

Süper Lig'de 19'uncu haftaya girilirken Trabzonspor, 17 maçta 30 puanla 3'üncü sırada 2023'ü geride bıraktı. Karadeniz ekibi 17 maçta rakip filelere 30 gol gönderdi.
Bordo-mavili takımın rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'si ayakla, 9'u kafayla atılırken, 1 gol de rakip takım kendi kalesine attı. Trabzonspor'da ayakla en fazla gol atan oyuncu 4'er golle Nijeryalı santrfor Onuachu ile Bakasetas oldu. Nijeryalı santrfor, 4'ü kafa 8 golüyle takımın en skoreri oldu.
Bordo-mavili takımda ayakla atılan 20 golün futbolculara dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Paul Onuachu 4, Bakasetas 4, Trezeguet 3, Enis Bardhi 2, Edin Visca 2, Pepe 2, Göktan Gürpüz 1, Berat Özdemir 1, Mendy 1.
Trabzonspor'da kafayla atılan 9 gole de yine Onuachu damgasını vurdu; Onuachu 4, Enis Destan 2, Benkovic 1, Trezeguet 1, Denswil 1.
Trabzonspor'un tek penaltı golünü ise Bakasetas ayakla kaydetti.
Bordo-mavili takımın rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'si ayakla, 9'u kafayla atılırken, 1 gol de rakip takım kendi kalesine attı. Trabzonspor'da ayakla en fazla gol atan oyuncu 4'er golle Nijeryalı santrfor Onuachu ile Bakasetas oldu. Nijeryalı santrfor, 4'ü kafa 8 golüyle takımın en skoreri oldu.
Bordo-mavili takımda ayakla atılan 20 golün futbolculara dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Paul Onuachu 4, Bakasetas 4, Trezeguet 3, Enis Bardhi 2, Edin Visca 2, Pepe 2, Göktan Gürpüz 1, Berat Özdemir 1, Mendy 1.
Trabzonspor'da kafayla atılan 9 gole de yine Onuachu damgasını vurdu; Onuachu 4, Enis Destan 2, Benkovic 1, Trezeguet 1, Denswil 1.
Trabzonspor'un tek penaltı golünü ise Bakasetas ayakla kaydetti.
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