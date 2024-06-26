Paul George, bu yaz 4 yıllık bir kontrat peşinde!

LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, dört yıllık bir kontrat arayışında olmaya devam ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Paul George, bu yaz 4 yıllık bir kontrat peşinde!
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26 Haziran 2024 10:59
LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, dört yıllık bir kontrat arayışında olmaya devam ettiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, George'un Clippers'tan, serbest oyuncu olarak veya takas yoluyla katılabileceği herhangi bir takımdan dört yıllık bir sözleşme aramaya devam ettiğini söyledi.

Clippers daha önce Kawhi Leonard'ın kontratını üç yıllığı 152 milyon dolarlık bir kontratla uzatmıştı.

Birçok rapora göre lig genelinde, George'un tercihinin Clippers'ta kalmak olacağına inanıldığı belirtiliyordu.

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