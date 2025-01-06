Patrick Kluivert, Endonezya'ya gidiyor!

Türkiye'de Adana Demirspor'da görev aldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın yeni adresi netleşiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Endonezya Milli Takımı, Kluivert ile anlaşma sağladı.
Hollandalı teknik adamın 2+2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Endonezya Milli Takımı, Kluivert ile anlaşma sağladı.
Hollandalı teknik adamın 2+2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.