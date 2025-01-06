Patrick Kluivert, Endonezya'ya gidiyor!

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın Endonezya ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Patrick Kluivert, Endonezya'ya gidiyor!
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06 Ocak 2025 13:54
Türkiye'de Adana Demirspor'da görev aldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın yeni adresi netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Endonezya Milli Takımı, Kluivert ile anlaşma sağladı.

Hollandalı teknik adamın 2+2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.

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